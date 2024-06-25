Под Багратионовском жители жалуются на редкий транспорт до ближайшей больницы

Под Багратионовском жители жалуются на редкий транспорт до ближайшей больницы
Фото: архив «Нового Калининграда»
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Жительница посёлка под Багратионовском пожаловалась Алексею Беспрозванных на редкий общественный транспорт из посёлков до больниц в муниципалитетах. Свой комментарий женщина оставила на странице врио губернатора «ВКонтакте».

Пользовательница Нина Михайловна под постом и.о. главы региона написала, что в муниципалитетах необходимо наладить транспортное сообщение между лечебными учреждениями и населёнными пунктами, которые к ним прикреплены. Некоторым гражданам приходится ездить на такси, а цена в 800 рублей, по словам женщины, «сильно бьёт по бюджету пенсионеров».

Ей ответила администрация Багратионовского округа. «С 1 декабря 2023 года ходит муниципальный маршрут № 1 „город Багратионовск — посёлок Пятидорожное“ через Новоселово», — отметили власти и предложили ознакомиться с расписанием на своём сайте.

Нина заявила, что этот транспорт не едет до Мамоново, где расположена ближайшая поликлиника. Выйдя в посёлке Пятидорожное, люди вынуждены ждать автобуса № 117 из Калининграда, чтобы добраться до города. Более того, муниципальная багратионовская маршрутка прибывает на конечную остановку ранним утром, а врачи в Мамоново принимают по стандартному рабочему времени.

«Вы попробуйте добраться на данном маршруте...автобус утром в 7:05 в Пограничном когда все врачи принимают с 9, а само расписание составлено так что очень долго приходится ждать 117 автобус чтобы добраться до Мамоново и обратный рейс только после обеда едет в Пограничный и неоднократно были жалобы что маршрутка не соблюдает заявленое расписание», — ответила пользовательница и пригласила властей на день посёлка в Пограничный, где им расскажут обо всех проблемах и покажут, как умеют «ни смотря ни на что <...> отдыхать» (авторский текст сохранён — прим. «Нового Калининграда»).

Жители региона часто жалуются врио губернатора на различные проблемы. Так, жители Советска в своих обращениях отмечали, что с вечера и до утра в городе невозможно дышать, и связывали эту вонь с мусорным полигоном в Барсуковке. Все ответы минприроды Калининградской области советчане посчитали «отписками». Подобным образом поступил и таксист, нередко работающий на поездках до аэропорта «Храброво». По его заявлениям, платная парковка возле терминала — «дикость, мешающая работать».

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