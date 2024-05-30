Иванова посоветовала фиксировать время и обстановку в очереди на границе Литвы

Калининградцам, которые ездят по упрощённому транзитному документу (УТД), необходимо фиксировать время и обстановку в очереди на границе Литвы, если не удаётся покинуть соседнюю страну за 24 часа. Об этом «Новому Калининграду» в четверг, 30 мая, сообщила глава агентства по международным и региональным связям Калининградской области Алла Иванова.
Она рассказала, что с проблемой очередей на литовско-российской и литовско-белорусской границах регулярно сталкиваются водители грузовых машин. Летом трафик становится больше, поэтому в очередях появляются и легковые автомобили. Улучшения ситуации, по её словам, ждать не стоит — «Литва закрыла добрую половину пунктов пропуска на этих границах». В этой ситуации возникает вероятность позднего пересечения соседнего государства, а не за 24 часа, как того подразумевает УТД.
«Мы бы в подобных случаях посоветовали фиксировать время, когда гражданин встал в очередь, и ситуацию вокруг — соседи, машины. Поскольку ситуация вызвана не зависящими от него обстоятельствами, это, теоретически, должно быть принято во внимание при рассмотрении его документов при прохождении границы», — рекомендовала Иванова. Она также добавила, что если граждане россии попали в непредвиденную ситуацию, то могут обратиться оперативному дежурному в российском посольстве в Вильнюсе.В марте Литва закрыла два из четырех КПП на границе с Беларусью. В четверг, 30 мая, калининградец рассказал «Новому Калининграду» о проблемах при пересечении Литвы по УТД. По его словам, очередь на прохождение границы на переходе Мядининкай — Каменный Лог в Беларусь составляет двое суток. Поняв, что он не успеет выехать из Литвы, мужчина отправился в обратном направлении. На прохождении границы Кибартай — Чернышевское на въезд в Калининградскую область. Литовские пограничники обратили внимание, что он должен был пересечь границу с Беларусью, и сделали ему предупреждение, что в следующий раз документ будет аннулирован.