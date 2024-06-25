Проект каскадного водопада в Зеленоградске прошёл госэкспертизу

Проект благоустройства территории на ул. Тургенева в Зеленоградске, где планируют разместить каскадный водопад, прошёл госэкспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.



Речь о земельном участке с кадастровым номером 39:05:010203:1935. Заключение получено 25 июня. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию подготовила краснодарская компания «Лэвэл». Указанный застройщик — администрация Зеленоградского муниципального округа.

Согласно информации из ежегодного отчёта главы администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого, на каскадный водопад выделили 21 млн рублей. Проект с местами для отдыха на озере разработали в 2023 году. Средства на реализацию проекта муниципалитет получил получили от министерства по культуре и туризму по результатам победы в конкурсе «Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области» в 2022 году.

Реализовать проект планируется в текущем году. Каскадный водопад хотят установить на территории пруда. Согласно задумке, он должен находиться на искусственной возвышенности. По краям намерены оборудовать каскадные террасы, где можно будет отдохнуть с видом на пруд. «Также предусмотрели декоративное озеленение и деревья, которые изолируют пространство от улично-дорожной сети города и создадут комфортные условия для пребывания», — ранее сообщали представители муниципалитета.