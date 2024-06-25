«Служба заказчика» не нашла желающих поливать высаженные в Калининграде деревья

«Служба заказчика» не нашла желающих поливать высаженные в Калининграде деревья
Фото: Максим Корончик / Новый Калининград
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«Калининградская служба заказчика» не смогла найти подрядчиков по поливу деревьев и кустарников в Калининграде. Согласно порталу Госзакупок, на уход за зелеными насаждениями в в 2024 году предприятие готово было выделить 2,95 млн рублей, а на работы по уходу за молодыми посадками — еще 1,46 млн рублей. Однако как в первом, так и во втором случае на момент окончания срока подачи заявлений на участие в электронном запросе котировок не было подано ни одной заявки.

Как пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе мэрии города, на балансе у КСЗ на сегодняшний день около 3600 высаженных деревьев.

«С 2022 года на высадку деревьев и кустарников в Калининграде разыгрываются двухсоставные контракты: первый — на высадку, а второй — на полив и уход. Поливом и уходом обычно занимается тот, у кого зеленые насаждения стоят на балансе, — пояснили в мэрии. — Большую часть обслуживает город при помощи сотрудников МБУ «Чистота», но часть саженцев — «Калининградская служба заказчика».

Напомним, что в июне прошлого года Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором, посоветовал горожанам самостоятельно поливать саженцы, приобретенные «за счёт благотворительных взносов».

Также в середине июня в мэрии признали, что на улице Куйбышева погибла живая изгородь, высаженная сотрудниками мэрии в мае 2022 года. Однако причиной гибели была названа «не подготовленная земля».

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