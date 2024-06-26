Сотрудники областного фонда капремонта обратились к главе СК РФ Бастрыкину (фото)

Коллектив фонда капитального ремонта Калининградской области обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование дела о хищении имущества организации. В растрате обвиняют главу фонда Олега Туркина и ряд руководящих сотрудников.



«В настоящее время Олег Алексеевич находится под домашним арестом. Проверка, проводимая в его отношении, к несчастью, парализовала нашу работу и поставила под вопрос не только все наши достижения, но и продолжение нашей работы. Александр Иванович, мы просим вас объективно и оперативно рассмотреть сложившуюся ситуацию, а также взять проверку на свой личный контроль», — гласит текст обращения. В нём также перечислены заслуги организации и её руководителя. Прошение подписали 69 сотрудников.

«В Фонде проходит проверка Следственного Комитета РФ по Калининградской области. <...> Детали проверки Фонду капитального ремонта неизвестны», — прокомментировали в ФКР.

Ранее источники «Нового Калининграда» сообщили, что руководитель Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин задержан правоохранительными органами. Один из источников утверждал, что причиной задержания могла послужить зависть к Туркину из-за его карьерных успехов. Позднее в пресс-службе Калининградского областного суда подтвердили, что Олег Туркин обвиняется в растрате и находится под домашним арестом. Его обязанности исполняет заместитель генерального директора по производственным вопросам Наталья Сергеева.

«ФКР функционирует в плановом порядке. Выполняются все предусмотренные работы», — заявили в пресс-службе областного правительства.