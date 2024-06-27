ЕСОО заказала проект рекультивации мусорного полигона под Калининградом

Для полигона в посёлке Круглово заказан проект рекультивации. Об этом сообщили в телеграм-канале калининградского оператора «Единой системы обращений с отходами».

Подрядчиком 25 июня выбрали петербургское ООО «Берг-Проект». Ему предстоит разработать проектно-сметную документацию для дальнейших работ на свалке.

«Исполнителю контракта за 765 календарных дней предстоит провести комплекс инженерных изысканий, разработать проект полноценной рекультивации и получить положительное заключение государственной экологической экспертизы», — отмечается в посте.

В конце марта суд обязал ЕСОО в течение трех лет рекультивировать мусорный полигон в районе поселка Круглово в Зеленоградском округе. Свалку закрыли в середине июня 2023 года после пожара. Как сообщали в областном минприроды, там продолжит функционировать сортировка отходов.

В феврале вышло постановление закрыть мусорный полигон в посёлке Ельняки Гвардейского округа. Муниципальное предприятие «Радуга» должно в течение семи месяцев с момента вступления решения в силу разработать проект рекультивации полигона и провести ее за три года.