Власти Янтарного: глэмпинг «Море рядом» не нарушает права отдыхающих на пляже

Глэмпинг «Море рядом» имеет право устанавливать ограждение своей территории, права отдыхающих на пляже не нарушаются. Об этом заявила администрация Янтарного городского округа в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» в четверг, 27 июня.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о предостережении гостевому комплексу от Росприроднадзора из-за забора на территории. Надзорный орган проверил глэмпинг на основании жалобы местного жителя. По словам обратившегося, комплекс «незаконно захватил часть общественного пляжа, самовольно установив забор и перекрыв проход по пляжу». Ведомство подтвердило факты, изложенные в обращении. «Арендатору земельного участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований <...> с предложением принять меры по обеспечению соблюдения требований Водного кодекса Российской федерации», — говорится в ответе управления Росприроднадзора. Представители глэмпинга «Море рядом» заявили, что не получали никаких документов от надзорного органа.

Власти Янтарного рассказали, что «договор аренды земельного участка с кадастровым номером 39:22:010001:195, площадью 11270 кв. м., с разрешенным использованием „природно-познавательный туризм“, сроком аренды — 10 лет» заключили ещё в 2022 году по результатам электронного аукциона. По словам администрации, участок расположен за пределами береговой линии Балтийского моря, при этом доступ к морю имеется, а права отдыхающих на пляже не нарушаются.

«Договор содержит все обязательные элементы, определяющие предмет и условия договорных отношений. Запрета на установку ограждения земельного участка условиями договора не установлено», — заявлено в ответе на инфозапрос.

При этом до конца 2024 года, по словам властей, установлен запрет на проведение плановых проверок учреждений. Проверки могут быть внеплановыми, если есть угрозы здоровью или жизни граждан, вред обороне или безопасности государства, а также угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Администрация пишет, что заявления по поводу ограничения территории не подходят под эти условия.

«Обозначенная Вами информация не свидетельствует о наличии признаков нарушения обязательных требований <...>. С учетом изложенного, законные основания для проведения внеплановых контрольных (надзорных) либо профилактических мероприятий и принятия мер реагирования в рамках муниципального земельного контроля по Вашему обращению отсутствуют», — пояснили власти и резюмировали, что никаких предостережений в отношении этого земельного участка от Росприроднадзора они не получали.

В марте глава администрации Янтарного городского округа Артур Крупин заявил, что инвесторы имеют большой запрос на глэмпинги. По его словам, в муниципалитете с каждым годом растёт туристический поток: в 2022 году местные власти насчитали 465 тыс. посещений, в 2023 году — 604 тыс. посещений.