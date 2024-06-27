«Победа» увеличила число рейсов из Калининграда в Москву

Авиакомпания «Победа» увеличила количество рейсов из Калининграда в Москву. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«В течение июля 2024 года „Победа“ будет выполнять между Москвой и Калининградом 45 рейсов в неделю, что почти на треть больше, чем в аналогичный период прошлого года», — отмечается в релизе.