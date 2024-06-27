«Победа» увеличила число рейсов из Калининграда в Москву

Авиакомпания «Победа» увеличила количество рейсов из Калининграда в Москву. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
«В течение июля 2024 года „Победа“ будет выполнять между Москвой и Калининградом 45 рейсов в неделю, что почти на треть больше, чем в аналогичный период прошлого года», — отмечается в релизе.Ранее и.о. губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных заявлял, что на выделение дополнительных льготных билетов может потребоваться до миллиарда рублей. В середине июня стало известно, что на льготные авиаперевозки региону выделили дополнительные 675 млн рублей. Программа субсидирования перелётов для жителей Калининградской области начала действовать с 1 мая. Из пояснений перевозчиков следует, что один пассажир может купить четыре билета «в одну сторону», два билета «туда-обратно» или два билета «в одну сторону» и один «туда-обратно».