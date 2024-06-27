МФЦ не поможет: в Калининграде резко выросли очереди за штампом о гражданстве ребенка

Калининградцы уже полгода жалуются на трудности, с которыми они сталкиваются при попытке поставить отметку о гражданстве ребёнка для регистрации его по месту жительства и для получения заграничного паспорта. О резком росте очередей врио губернатора Алексею Беспрозванных сообщают десятки горожан, которым не удается получить отметку, необходимую не только для беспрепятственного проезда на поезде, но и для получения многих социальных услуг.



«На данный момент работа отдела на О.Кошевого, 3 рассчитана на приём таким образом, что образовалась очередь из 1500 человек, и с каждым днём она увеличивается, — написала в комментариях на официальной странице Алексея Беспрозванных горожанка Виктория Молис. — Возможно, работники данного отдела это не видят (не хотят видеть) или не знают, т.к. на прием приходят 50-80 человек из ранее составленного списка. Мы все цивилизованные люди, нам не хочется снова штурмовать ночами двери УМВД в надежде поставить печать».

После того, как несколько горожан заметили, что для разгрузки очередей необходимо подключить МФЦ, последовал комментарий минэкпрома Калининградской области.

«Всё же Министерство внутренних дел само определяет график приёма граждан, — пояснили в министерстве. — О сложившейся ситуации, связанной с проставлением штампов о гражданстве, знаем и уже отправили в профильное ведомство предложения по упрощению этого процесса. Сейчас, к сожалению, у ведомства нет возможности реализовать предложенные нами варианты, но оно принимает меры по оптимизации процедуры. МФЦ самостоятельно не может принимать заявления по вопросам гражданства, так как законом это не предусмотрено».

Как поясняли ранее в пресс-службе регионального правительства, согласно указу президента РФ от 22 ноября 2023 года, с 1 января 2024 года части детей до 14 лет требуется поставить штамп в свидетельство о рождении. Без этой отметки они не смогут получить ряд документов и социальных услуг. Штамп проставляют по месту регистрации одного из родителей в отделе по вопросам миграции МВД России.

По информации пресс-службы, штамп не нужно ставить в случае, если у ребенка есть гражданский или заграничный паспорт, а также, когда он вписан в паспорт одного или обоих родителей.