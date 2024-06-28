Антон Романов сообщил о новых приоритетах калининградских дорожников

Антон Романов сообщил о новых приоритетах калининградских дорожников
Антон Романов. Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Новый председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов, пришедший на это место 27 июня, обозначил приоритеты калининградских дорожников. Об этом он сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 28 июня.

«Первое — это улучшение эффективности дорожного движения, — сообщил Романов. — Второе — приоритет пешеходов и общественного транспорта (увеличение скорости транспорта и сокращение интервалов между автобусами). Третье — мы будем продолжать стремиться к нулевой смертности на наших улицах. Также у нас есть список улиц, на которых нет тротуаров — продолжим их строить. Напомню, что в 2023 году мы запустили программу ремонта тротуаров. В этом году она была расширена, и цель следующего года — увеличить масштаб этого ремонта. Четвертая цель — большое внимание продолжим уделять улично-дорожной сети, ремонту».

Напомним, что в пятницу, 28 июня, стало известно об уходе с поста председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николая Уханова. В пресс-службе мэрии «Новому Калининграду» сообщили, что он написал заявление по собственному желанию.


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