Областные власти заказали профессиональную переподготовку экскурсоводов

Областные власти заказали профессиональную переподготовку экскурсоводов
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Туризм

Минкульттуризма Калининградской области заказало профессиональную переподготовку экскурсоводов за 2,58 млн рублей. Аукцион размещён на портале госзакупок.

Согласно документации, переподготовка специалистов пройдёт в рамках программы «Продвижение Калининградской области как туристской дестинации». Принять участие в ней планируют 80 экскурсоводов, срок освоения программы составляет 320 часов. Лекции планируют провести в самом Калининграде, на практику рассматривается выезд в область. Подрядчику необходимо оказать услуги до 19 декабря 2024 года, его определят 18 июля. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,58 млн рублей.

В образовательной программе предусмотрены модули по теории экскурсоведения, специфике туристских ресурсов Калининградской области, социально-экономическому развитию региона, экскурсионному менеджменту, технике речи и ораторского искусства. Отдельное направление отведено под изучение перспектив использования восточной территории области. Заказчиком мероприятий выступает региональное министерство по культуре и туризму.

В конце июня федеральное правительство продлило срок аттестации экскурсоводов до марта 2025 года. Ранее российских гидов и экскурсоводов обязали иметь QR-код с информацией о государственной аттестации. Для прохождения процедуры специалист должен отвечать нескольким параметрам.

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