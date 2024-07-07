Власти Балтийска намерены ограничить в городе движение на электросамокатах

Власти Балтийска намерены ограничить в городе движение на электросамокатах
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Балтийского городского округа намерены ограничить движение на электросамокатах на улицах города. Об этом администрация муниципалитета сообщила на своей странице «ВКонтакте».

В посте отмечено, что многие жители Балтийска жалуются на самокатчиков, которые мешают пешеходам. Как сообщают власти, на следующей неделе они встретятся с представителями компании, занимающейся прокатом электросамокатов в городе. Для этого необходимо определить улицы, где необходимо ввести ограничения.

«Чтобы узнать мнение жителей города, просим балтийцев принять участие в обсуждении! Напишите в комментариях под постом, какие улицы, считаете необходимо оставить только пешеходными. Учитывая позицию балтийцев, определим места, где запретим ездить и парковать электрические самокаты», — обратилась окружная администрация.

Ранее калининградские власти запустили телеграм-бот для жалобы на самокатчиков-нарушителей. В мае городская администрация закрыла для средств индивидуальной мобильности обновлённый сквер у Дома искусств.

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