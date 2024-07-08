ВЦИОМ: россияне считают идеальной семью, где есть равноправие между супругами

Две трети опрошенных россиян (62%) полагают, что идеальная семья — та, в которой отношения между мужем и женой строятся по принципу равноправия, права и обязанности мужа и жены делятся. Как пишут «Ведомости», об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности 8 июля.



«Треть респондентов (34%) выбирают другой тезис: один из членов семьи должен выступать главой семьи, принимающим на себя всю ответственность за близких. 4% участников исследования затруднились ответить», — отмечает издание. Чаще всего принцип равноправия в семье поддерживали женщины (71% женщин против 51% мужчин).

Как пишут «Ведомости», 12 лет назад в ходе аналогичного доля тех, кто говорил о равном распределении обязанностей между мужем и женой, была меньше — 45%. Сдвиг в сторону модели семьи, основанной на равноправии супругов, говорит о «трансформации социальных ценностей в сторону большей демократичности», говорится в отчете ВЦИОМ.