Власти снова ищут подрядчика, готового восстановить башню «Врангель»

Калининградские власти снова ищут подрядчика, готового восстановить и приспособить к использованию под музей башню «Врангель» (ул. Профессора Баранова, д. 2а). Информация о новых торгах появилась на портале Госзакупок.



Сумма контракта осталась прежней — 126,8 млн рублей.

Ранее торги по башне уже объявляли в начале апреля, однако на них, судя по опубликованному протоколу, не было подано ни одной заявки.

Ранее реконструировать башню планировали в 2021-2023 годах. В областной Службе охраны памятников отмечали, что башня требует ремонта, «но она далека от аварийного состояния». Изначально торги планировали объявить в мае. в областном министерстве по культуре и туризму сообщали, что к реконструкции башни «Врангель» планируют приступить весной текущего года. «После окончания ремонта через два года башня „Врангель“ станет филиалом Музея янтаря», — поясняли в ведомстве. Предполагается, что исторический объект также будет использовать региональный янтарный кластер.

В общей сложности на восстановление башни «Врангель» в течение двух лет собирались направить почти 160 миллионов рублей.