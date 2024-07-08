В Калининградской области сократилось количество молодых семей

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В регионе в 2023 году было зарегистрировано 7910 браков. По сравнению с 2022 годом, когда число заключённых браков составило 9693, их количество сократилось на 18,4%, сообщается в отчёте Калининградстата.

Количество новых семей в регионе составило 7,7 на 1000 человек. По данному параметру Калининградская область заняло шестое место в России. На первом месте расположился Санкт-Петербург с результатом 9,2 на 1000 жителей, на втором — Сахалинская область с 8,3 брака. Средний показатель браков на 1000 человек по России составил 6,5, по Северо-западному округу — 7,4.

«В 2023 году больше всего невест выходили замуж в возрасте 20-24 лет — 1 806 (22,8%), женихи чаще вступали в брак в возрасте 25-29 лет — 1 673 (21,2%). Больше всего браков заключалось среди женихов и невест, находившихся в одинаковой возрастной категории 20-24 лет — 926 (11,7%)», — добавили в Калининградстате.

Всего в Калининградской области родилось 7558 детей в 2023 году. В 2022 году на свет появилось 8177 малышей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в регионе продолжилась тенденция к снижению рождаемости. Число родившихся детей снизилось на 9,4% по сравнении с 2022 годом.


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