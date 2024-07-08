Прокуратура потребовала у агентства по имуществу восстановить форт № 10

Прокуратура Калининградской области обратилась в суд с иском о возложении на Агентство по имуществу Калининградской области обязанности по восстановлению форта № 10. В релизе ведомства уточняется, что прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия и установила, что в 2015 году в отношении объекта культурного наследия «Форт № 10 „Канитц“ XIX век» утверждено охранное обязательство, включающее ремонт и приспособление объекта под современное использование.



«Форт находится в неудовлетворительном состоянии, работы по сохранению объекта культурного наследия не проводятся, — утверждает пресс-служба ведомства. — В связи с этим прокуратура области обратилась в суд с административным иском о возложении на Агентство по имуществу Калининградской области обязанности разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта, выполнить его ремонт и приспособление под современное использование».

Уточняется, что исковое заявление находится на рассмотрении в Ленинградском районном суде Калининграда.

Отметим, что в июне этого года областные власти сообщали о намерении приватизировать форт № 10 через процедуру торгов. Проект закона планировалось рассмотреть на заседании Законодательного собрания. Глава Агентства по имуществу Наталья Кузнецова отмечала, что с 1 июля 2024 года федеральным законом для государственной собственности, кроме объектов культурного наследия, не реализованной посредством торгов, предусмотрена продажа по минимальной допустимой цене.