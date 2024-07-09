Минсоц считает нецелесообразным перевод центра «Наш дом» из Зеленоградска

Министерство социальной политики считает нецелесообразным перевод центра для детей, оставшихся без родителей, «Наш дом» из Зеленоградска в другой город. Как отмечается в ответе пресс-службы правительства области на официальный запрос «Нового Калининграда», «нахождение центра в курортном городе с развитой инфраструктурой способствует организации эффективной профилактической и реабилитационной работы с детьми».

«Центр „Наш дом“ — это комплексное учреждение, основной целью которого является временное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (до их устройства в семью), нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации. В учреждении реализуются социально значимые проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, здоровьесбережение, патриотическое воспитание, профориентацию воспитанников, привитие важных социальных навыков», — говорится в ответе на запрос.

В центре, по данным пресс-службы правительства, реализуется программа отдыха и оздоровления для семей, в группах предусмотрены занятия с узкими специалистами, учреждение расположено в рекреационной зоне, что способствует организации для детей дополнительного пространства для отдыха и оздоровления. Центр «Наш дом» имеет хорошую материально-техническую базу. укомплектован необходимыми специалистами.

При этом расположение учебных заведений для выпускников школ не влияет на дальнейший образовательный процесс воспитанников. Дети, поступающие в образовательные организации после школы, обеспечиваются местами в общежитиях, в учебных заведениях за ними закрепляется куратор, добавили в правительстве. Выпускники поступают по своему желанию в Колледж строительства и профессиональных технологий в Калининграде и филиале в Гурьевске, Советский техникум-интернат, Колледж мехатроники и пищевой индустрии в Светлом, Колледж агротехнологий и природообустройства в Гусеве.

В настоящее время, по данным властей, в регионе работают три социальных учреждения для детей, оставшихся без родителей, — в Калининграде, Багратионовске и Зеленоградске.

В начале июня в Зеленоградске утонул 16-летний воспитанник центра. Вместе с двумя другими воспитанниками он купался в море в неустановленном месте. Источники, знакомые с ситуацией, сообщали, что власти Зеленоградска ставили вопрос о переводе учреждения в другой город, где нет свободного доступа к морю. Здание «Нашего дома» предлагалось передать под школу.