В Советске объявили торги на ремонт бывшего театра Королевы Луизы

Областные власти ищут подрядчика на приспособление театра Королевы Луизы в Советске под музейно-выставочный центр. Аукцион размещён на портале госзакупок.

Здание расположено на улице Победы, 6. Подрядчику в срок до 20 декабря 2025 года предстоит обустроить перекрытия подвалов и этажей, внутренние системы водоснабжения и канализации, провести реставрационные и фасадные работы, благоустроить и озеленить территорию, установить освещение и др. Заказчиком работ выступает «Музей истории города Советска». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 396,9 млн рублей. Исполнителя работ определят 1 августа.

В четырехэтажном здании бывшего театра Королевы Луизы некогда располагался главный учебный корпус Калининградского областного колледжа культуры и искусства. В довоенные времена оно выполняло функцию одного из первых в Тильзите кинотеатров.

В 2010 году в Советске из-за нарушений требований пожарной безопасности деятельность колледжа была приостановлена. В 2019 году в здании произошёлпожар. В 2020 году часть стены обрушилась на расположенный по соседству жилой дом.

В 2021 году власти Советска выделили на проект реконструкции 14,1 млн рублей. Подрядчик должен был предусмотреть в здании залы для экспозиций, конференц-зал на 300 мест, кафе на 100 мест, фондохранилище, административные помещения и санузлы. В ноябре 2023 года проект по реконструкции здания прошёл государственную экспертизу.