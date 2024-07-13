В замке Нойхаузен законсервировали обнаруженные старинные фрески

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Фото: группа «Замок Нойхаузен» «ВКонтакте»

В замке Нойхаузен в Гурьевске законсервировали обнаруженные старинные фрески на время противоаварийных работ. Информацию об этом разместили в группе «Замок Нойхаузен» «ВКонтакте».

Над восстановлением фресок работал реставратор Александр Кузнецов-Сергеев из Санкт-Петербурга. Он расчистил поверхности, сохранил росписи, удалил биопоражения, покрыл краску защитным слоем, подвёл новый грунт под красочный слой, провёл мастиковку утраченных и повреждённых элементы.

«После проделанной работы, росписи были законсервированы, в связи с тем, что в южной части нашего замка продолжают проводить противоаварийные работы и по причине дополнительной защиты поверхностей было принято именно такое решение. Как только появится уверенность в том, что росписям не угрожает повреждения от проведения СМР (строительно-монтажных работ) реставраторы продолжат свою деликатную работу», — говорится в посте.

Замок Нойхаузен признан объектом культурного наследия федерального значения. В 2010 году он был передан РПЦ, до этого сооружение находилось в федеральной собственности. В июле 2023 года сообщалось, что инвестору одобрили льготный займ в размере 352,5 млн рублей. РПЦ планирует обустроить замково-парковый ансамбль для отдыха, объединяющий музейный комплекс, ресторан, гостиницу и оранжерею.

Весной 2023 года на территории началась подготовка к реставрации. Тогда областные власти сообщали, что рабочие сносят пристройки советского периода. При проведении противоаварийных работ в замке обнаружили парные фрески, предположительно датированные 1519 годом. На территории также нашли вход в засыпанное подвальное помещение, которое отсутствовало на планах. Реставрацию рассчитывают завершить до 2025.

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