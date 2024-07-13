В Рыбачьем на день перенесли празднование Дня рыбака

В Рыбачьем на день перенесли празднование Дня рыбака
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Рыбачьем перенесли празднование Дня рыбака на воскресенье, 14 июля. Об этом сообщили в официальной группе национального парка «ВКонтакте».

«Празднование Дня рыбака в Рыбачьем сегодня не состоится — перенесли на 14 июля из-за погоды! Начало в 11:00. В Лесном все по плану!», — говорится в посте.

Накануне стало известно, что в программе мероприятия запланированы встреча Нептуна и его свиты, шествие колонны к ДК, концерт, футбольный матч, мастер-классы, конкурсы и дискотека. Всех желающих обещают угостить бесплатной ухой. День рыбака и День города в субботу отмечают в Пионерском. Для желающих принять участие в торжествах назначили дополнительный поезд.

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