В Рыбачьем на день перенесли празднование Дня рыбака

В Рыбачьем перенесли празднование Дня рыбака на воскресенье, 14 июля. Об этом сообщили в официальной группе национального парка «ВКонтакте».
«Празднование Дня рыбака в Рыбачьем сегодня не состоится — перенесли на 14 июля из-за погоды! Начало в 11:00. В Лесном все по плану!», — говорится в посте.Накануне стало известно, что в программе мероприятия запланированы встреча Нептуна и его свиты, шествие колонны к ДК, концерт, футбольный матч, мастер-классы, конкурсы и дискотека. Всех желающих обещают угостить бесплатной ухой. День рыбака и День города в субботу отмечают в Пионерском. Для желающих принять участие в торжествах назначили дополнительный поезд.