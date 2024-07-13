В Рыбачьем на день перенесли празднование Дня рыбака

В Рыбачьем перенесли празднование Дня рыбака на воскресенье, 14 июля. Об этом сообщили в официальной группе национального парка «ВКонтакте».

«Празднование Дня рыбака в Рыбачьем сегодня не состоится — перенесли на 14 июля из-за погоды! Начало в 11:00. В Лесном все по плану!», — говорится в посте.