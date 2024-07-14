Собственнику «японской» виллы на Чапаева разрешили вырубить 38 деревьев

Собственнику «японской» виллы на Чапаева разрешили вырубить 38 деревьев
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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Собственнику так называемой «японской» виллы (дом № 34) на улице Чапаева в Калининграде (район озера Поплавок) разрешили вырубить 38 деревьев, 8 кустарников и срезать 5 квадратных метров газона. Соответствующий порубочный билет за подписью председателя комитета городского хозяйства и строительства Вадима Борисова опубликован на сайте горадминистрации.

Документ сообщает, что вырубка предусматривает компенсационную высадку 36 деревьев и 7 кустарников, а также восстановление 5 квадратных метров газона.

Ранее сообщалось, что областные власти заявили о планах создания охранных зон рядом с этим историческим особняком.

До недавнего времени «японская» вилла у озера Поплавок находилась в аварийном состоянии, но в августе прошлого года начался подготовительный этап реконструкции памятника архитектуры.

Сейчас вилла принадлежит совладельцу сети «Круассан-кафе» и одному из основателей компании «Русский хлеб» Андрею Бут-Гусаиму, купившему особняк два года назад. Ранее он сообщал «Новому Калининграду», что планирует приспособить виллу под жилой дом.

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