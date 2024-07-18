Суд оставил в СИЗО проректора БФУ Елену Мялкину

Суд оставил в СИЗО проректора БФУ Елену Мялкину
Фото: телеграм-канал Калининградского областного суда
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Калининградский областной суд признал законным и обоснованным постановление Ленинградского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу проректора БФУ Елены Мялкиной. Как сообщает телеграм-канал суда, решение суда вступило в законную силу.

Апелляционную жалобу на постановление суда первой инстанции подал защитник подозреваемой. В ней он просил отменить постановление как незаконное. Защитник полагал, что в материалах нет сведений о том, что проректора вуза может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать расследованию. Суд оставил апелляционную жалобу защитника без удовлетворения,

Напомним, 10 июля суд первой инстанции заключил под стражу до 8 сентября проректора по экономике и развитию БФУ им. И. Канта Елену Мялкину. В настоящее время органами следствия женщине предъявлено обвинение.

9 июля пресс-служба федерального Следственного комитета сообщила, что ректор БФУ Александр Федоров задержан вместе со своим заместителем Еленой Мялкиной. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.



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