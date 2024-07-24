Ректора БФУ Александра Фёдорова оставили в СИЗО до сентября

Калининградский областной суд признал законным и обоснованным решение заключить под стражу до 8 сентября ректора БФУ им. И. Канта Александра Фёдорова, сообщает телеграм-канал суда.



Апелляционную жалобу на постановление суда первой инстанции подал защитник Александра Фёдорова. В ней она просила отменить постановление как незаконное, заменить меру пресечения на домашний арест. В судебном заседании в Калининградском областном суде обвиняемый, его защитники поддержали эту позицию. Представитель прокуратуры настаивал, что постановление является законным и обоснованным. Суд принял сторону обвинения.

Напомним, 10 июля суд первой инстанции заключил под стражу до 8 сентября ректора БФУ им. И. Канта Александра Федорова. В настоящее время органами следствия ему предъявлено обвинение.

9 июля пресс-служба федерального Следственного комитета сообщила, что ректор БФУ Александр Федоров задержан вместе со своим заместителем Еленой Мялкиной. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.