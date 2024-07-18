Поликлиника онкоцентра продолжает работать в одну смену в тестовом режиме

Поликлиника онкоцентра продолжает работать в одну смену в тестовом режиме
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Поликлиника Онкологического центра Калининградской области продолжает работать в тестовом режиме, ведёт приём пациентов в одну смену с 8:00 до 15:00. Об этом сообщает паблик учреждения «ВКонтакте».

«Приём ведут врачи-онкологи, в том числе онкогинеколог и невролог — для пациентов онкологического профиля», — отметили в учреждении. Также в онкоцентре работает диагностический блок — отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, эндоскопическое отделение (гастроскопия и колоноскопия), отделение рентгенодиагностики. Помимо этого, функционируют два маммографа, аппараты КТ и МРТ (пока без контрастирования).

«Для записи в поликлинику необходимо получить направление у онколога по месту прикрепления (или у терапевта при отсутствии онколога). Доктор же вас и запишет на прием», — напомнили в онкоцентре. Также направление могут выдать в Центре женского здоровья при подозрении на злокачественное новообразование.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в колл-центр 122 или по телефонам регистратуры онкоцентра: 8 (4012) 56-99-10,56-99-11.

Поликлиника онкоцентра начала работу в тестовом режиме в мае этого года. Планировалось, что она перейдет на работу в две смены в ближайшее время. 

Строительство онкоцентра началось еще в 2018 году, и сроки его сдачи многократно переносились. До настоящего времени стационар учреждения к работе не приступил. В середине июня врио губернатора региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале писал, что в течение лета в центре начнут свою работу два стационара. 18 июня правительство области в ответе на информзапрос «Нового Калининграда» сообщило, что назвать точные сроки лицензирования центра «не представляется возможным».

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