На свалке в Барсуковке обещают смонтировать новые очистные сооружения

Власти приступили к испытанию на полигоне ТБО в Барсуковке тестовой партии нейтрализатора «Дарсан». Также планируется смонтировать на свалке новые очистные сооружения. Об этом сообщило минприроды, отвечая на вопросы жителей Советска на странице врио губернатора Калининградской области «ВКонтакте».



«Действительно, ситуация с распространением неприятного запаха в городе Советске сложная и требует комплексных решений, — отмечается в сообщении министерства. — Для приведения в нормативное состояние полигона отходов, как самого явного источника запахов, разработан план мероприятий, установлены конкретные сроки, соблюдение которых находится на особом контроле».

В частности, в настоящее время на полигоне приступили к испытанию биоцида нового поколения «Дарсан», который применяется в качестве дезинфицирующего и дезодорирующего средства, нейтрализации сероводорода и лёгких меркаптанов — продуктов разложения биомассы.

«Кроме того, ведутся работы по сокращению сроков поставки и монтажа новых очистных сооружений на полигон. В сентябре 2024 очистные сооружения будут доставлены, а их монтаж и пуско-наладочные работы проведены в максимально сжатые сроки», — заверили в министерстве.

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся.

В начале июля минприроды сообщило, что решение по полигону отложено до момента разработки комплексного плана, который власти обещали разработать до 15 июля. «Комплексный план представляет собой дорожную карту с мероприятиями, предусматривающими, в том числе, снижение количества захоронения отходов, реализацию решений по поступлению на полигон предварительно обработанных ТКО с отсевом органической фракции в целях переработки в техногрунт», — отмечалось в сообщении минприроды.