Минприроды: для избавления от неприятного запаха в Советске «требуется время»

Минприроды: для избавления от неприятного запаха в Советске «требуется время»
Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
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Жители Советска продолжают жаловаться на неприятный запах от мусорного полигона в посёлке Барсуковка. В региональном минприроды признают, что быстро решить проблему не удастся. Об этом представители министерства сообщили в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, требуется время для избавления от неприятного запаха в Советске. Организация, занимающаяся полигоном, заключила договор с „Водоканалом“ на оказание услуг по приёму сточных вод, образующихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности полигона отходов, а также заключила договор с КГТУ на проведение научно-исследовательской работы по вопросу изучения водного фильтрата полигона для определения возможностей снижения концентраций загрязняющих веществ в составе и предотвращения неприятного запаха в местах накопления водного фильтрата», — рассказали в минприроды.

Также сообщается о планах исследовать атмосферный воздух в тех районах Советска, из которых поступают жалобы на неприятный запах. Соответствующий договор заключили с экологическим центром «ЕКАТ-Калининград».

«Для организации постоянного мониторинга загрязняющих газов приобрели ультрафиолетовый трассовый газоанализатор „ДОАС-М1“. Сейчас подготовили площадку и приступаем к пусконаладочным работам. Для большей информированности жителей разрабатываем электронный сервис, позволяющий публиковать результаты замеров воздуха прилегающей к полигону территории в пределах 500 метров», — добавили в министерстве.

В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом.

Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска пообещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней.

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