Минспорта: лагерь в Филинской бухте предназначен для всей России

Строительство нового детского спортивного центра в Филинской бухте не повлияет на ситуацию с нехваткой мест в детских летних загородных центра региона и Калининграда. Новый центр будет работать «на всю Россию». Об этом сообщило министерство спорта региона, отвечая на вопрос читателя в комментариях на странице врио губернатора Калининградской области.



Подписчик поинтересовался, насколько изменит ситуацию с нехваткой мест в школьных лагерях строительство лагеря в Филино.

«Строительство лагеря в Филино, в первую очередь, нацелено на спортивную сферу, — сообщило министерство спорта. — Федеральным центром там возводится спортивный аналог образовательного сочинского „Сириуса“, то есть на ситуацию с оздоровительными лагерями это мало повлияет, но создаст дополнительные спортивно-оздоровительные возможности для калининградских детей, потому что для спортсменов и команд нашего региона планируется приоритет на посещение этого круглогодичного объекта». При этом в министерстве отметили, что работать лагерь на бывшей базе «Балтийского Артека» будет на всю Россию.

О планах построить масштабный детский лагерь в Калининградской области стало известно в сентябре 2022 года, когда президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» допустил создание в Калининградской области детского центра наподобие «Артека» или «Орленка». Круглогодичный спортивный лагерь решили построить в поселке Филино.

Общая стоимость строительства на конец марта согласно контракту оценивалась в 6 млрд 323 млн рублей (изначально это было 5,2 млн рублей, подрядчик получил более 1 млрд рублей аванса). Предполагалось, что объект будет сдан в апреле 2024 года, позже сроки сместились на 2026 год.

Несмотря на высокую стоимость путёвок в летние загородные лагеря (31-37 тысяч рублей за 21 день) и отсутствие программы кэшбэка, получить в этом году путёвки смогли не все. Всего в загородных центрах Калининграда за сезон смогут отдохнуть 5684 ребёнка. В то же время, по данным Калининградстата, на 2023 год в областном центре было больше 50 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет.