Борьба за блошиный рынок в Калининграде дошла до врио губернатора

Активисты, ведущие борьбу за сохранение блошиного рынка в Калининграде, составили коллективное обращение к врио губернатора области Алексею Беспрозванных. Его подписали более 500 человек, сообщили активисты.



«Обращаемся к вам с инициативой интеграции блошиного рынка города Калининграда <...> в концепцию реконструкции и благоустройства Каштанового парка. <...> Предлагаем сохранить блошиный рынок на том же месте и в том же формате, как давно сложившийся туристический и культурно-исторический объект, пользующийся огромной популярностью у жителей города, а также у многочисленных благодарных туристов, посещающих нашу область, привести эту ярмарочную регулярную торговлю выходного дня в соответствие с законодательством Калининградской области и придать ей цивилизованный вид», — гласит текст обращения. Оно было принято правительством во вторник, 23 июля.

Борьба за сохранение «барахолки» у стен башни «Врангель» ведётся в течение нескольких лет. Власти Калининграда предлагают торговать на законных городских рынках. Представители «блошки» от такого предложения в основном отказываются. В июне на улице Пролетарской, в районе перекрестка с пешеходной улицей Профессора Баранова, появились бетонные блоки, загородившие парковку на трамвайных путях. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, на такую меру горвласти пошли после многочисленных обращений жителей, жаловавшихся на незаконный блошиный рынок.