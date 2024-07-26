Дятлова рассказала, как и где дорожники применяют старый асфальт

Дятлова рассказала, как и где дорожники применяют старый асфальт
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

Для дорожного ремонта на некоторых улицах Калининграда применяется старый асфальт, который демонтируют дорожники. Об этом в пятницу, 26 июля, во время рабочего выезда журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Существует два способа снимать асфальт. Первый способ — это фрезерование, когда работает фреза, и асфальт снимается в виде асфальтной крошки. А второе, это когда мы работаем экскаватором, и асфальт снимается в виде кусков. Когда мы используем способ снятия асфальта в виде крошки, мы эту крошку повторно укладываем на уличную дорожную сеть города, там где у нас есть ямы. Мы эту крошку укатываем катками, делаем это, как правило, в частном секторе, где нет дороги с твердым основанием», — сообщила чиновница.

Елена Дятлова уточнила, что, как правило, такой ремонт применяется на подходах к СНТ и на других проблемных участках.

«Мы сейчас начали работу по укладке этой крошки на улице Сызранской, это поселок Александра Космодемьянского, то есть у нас есть перечень дорог, где мы ведем такого рода ремонта работы. Мы не отвозим ее на базу, а сразу же укатываем на дорогах города», — заключила она.

Если асфальт снимается пластами, то он также уходит в частичную переработку на асфальто-бетонные заводы.

Напомним, что проект реконструкции Сызранской должны были подготовить еще в конце февраля. Об этом в январе этого года сообщал Антон Алиханов, будучи на тот момент губернатором. Стоимость реконструкции Сызранской глава региона оценивал в полмиллиарда и отмечал, что улица выходит «дорогущая».

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