Дятлова - о пустых муниципальных парковках: это отсутствие культуры

Платные городские парковки пока не могут работать на полную мощность, а тот факт, что многие из них пустуют, говорит не о слабой востребованности, а указывает на другие проблемы. Об этих проблемах в пятницу, 26 июля, журналистам рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.



«Мы дополнительно дадим разъяснение обязательно, как делается оплата. Надо больше об этом рассказывать, — сообщила глава горадминистрации. — Второе: подводить результаты работы парковок необходимо не через 2−3 месяца (именно столько времени прошло после их открытия), а в конце года. Третье: у нас есть механизм снижения платы, и Горсовет нам предоставил такое право, и коллеги этим будут активно пользоваться. Четвертое: не все парковки сейчас могут работать в полную мощность. Если мы сейчас возьмем с вами парковку на улице Согласия, которую мы сделали для поликлиники, то просто поликлиника еще не заработала, но она будет работать».

Пятым пунктом Елена Дятлова традиционно назвала общую культуру горожан.

«Когда приезжаешь куда бы то ни было, нужно ставить машину не во дворы под чужие окна, а на данной парковке», — добавила она.