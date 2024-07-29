Власти ищут подрядчика, готового за 13,7 млн вырубить деревья в Филинской бухте

Государственное автономное учреждение «Центр молодёжи» проводит тендер на право выполнить работы «по вырубке деревьев и кустарников в соответствии с проектом реконструкции зеленых насаждений в рамках реконструкции зеленых насаждений» в Филинской бухте. Начальная цена контракта — 13,7 млн рублей, в аукционе могут принять участие только представители малого и среднего бизнеса.



Вырубке подлежат 887 деревьев и 167 кустарников. Подрядчику предстоит вырубить деревья и кустарник, выкорчевать пни и засыпать их землёй, вывезти строительный мусор. Работы необходимо выполнить в течение 30 дней.

Речь идёт о земельном участке с кадастровым номером 39:17:040003:218, площадь которого составляет 16,7 га, на месте бывшей турбазы Балтфлота «Янтарный берег».

Ранее сообщалось, что образовательный молодежно-досуговый центр будет рассчитан на 500 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Объект расположится на месте бывшей турбазы Балтфлота «Янтарный берег». Земля передана в региональную собственность (ранее она принадлежала Роспатриотцентру, структуре Федерального агентства по делам молодежи). Рядом, в Филинской бухте, строится еще один центр для молодежи и детей — спортивный.