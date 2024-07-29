Стало известно, когда заработает стационар в калининградском онкоцентре

Дневной стационар онкоцентра для проведения химиотерапии должен начать работу во вторник, 30 июля, круглосуточный — на следующей неделе. Об этом сообщил в своём Telegram-канале врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.



«Для лечения в круглосуточном стационаре пациентов из профильного отделения Центральной городской клинической больницы будут переводить в уже полностью подготовленные помещения в онкоцентре. Поручил делать это только при гарантированном наличии персонала, лекарственных препаратов и расходных материалов, чтобы ни на одном из этапов перевода не возникло заминок», — говорится в сообщении.

Поликлиника онкоцентра уже работает в две смены, кабинеты КТ и МРТ принимают пациентов до 20:00. Функционирует и эндоскопическое отделение, добавил Беспрозванных.

«Сотрудничество с БФУ имени И. Канта позволит принять на работу медсестёр — выпускниц этого года. Сейчас идёт активное трудоустройство врачей и среднего медперсонала», — сообщил глава региона.

Ранее стало известно о том, что в новом онкоцентре в пос. Родники, который продолжает проходить процедуру лицензирования, сломался аппарат МРТ. Строительство учреждения началось еще в 2018 году, и сроки его сдачи многократно переносили. 18 июня правительство области в ответе на информзапрос «Нового Калининграда» сообщило, что назвать точные сроки лицензирования центра «не представляется возможным».