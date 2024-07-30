Госдума приняла закон о регистрации владельцев телеграм-каналов в Роскомнадзоре

Госдума приняла законопроект, по которому владельцев телеграм-каналов с аудиторией больше 10 тыс. человек обяжут подавать сведения о себе в Роскомнадзор. Поправки в третьем чтении приняли на пленарном заседании парламента во вторник, 30 июля, сообщил «Интерфакс».

По новому закону владельцы каналов с аудиторией, которая превышает численность в 10 тыс. человек, обязаны подавать сведения о себе в установленном правительством порядке в Роскомнадзор. Такие каналы включаются в реестр РКН и маркируются мессенджером в порядке, который также устанавливает правительство.

Для тех, кто не зарегистрировался в надзорном органе, устанавливаются запреты на размещение рекламы, репост другими каналами их сообщений и на распространение информации о способах финансирования канала. Как именно власти собираются реализовать нововведения на практике, «Интерфакс» не сообщает.

При этом отмечается, что речь идёт именно о количестве подписчиков, а не об охвате канала. Изменения вносятся в Федеральный закон Российской Федерации «О связи».