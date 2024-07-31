Госэкспертиза выдала положительное заключение проекту капремонта Орудийной

Госэкспертиза выдала положительное заключение проекту капремонта Орудийной
Изображение из публичной кадастровой карты
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Проект капитального ремонта улицы Орудийной в Калининграде прошёл экспертизу. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в едином государственном реестре заключений в среду, 31 июля.

Ремонтировать планируют участок Орудийной от улицы Аэропортной до границы Калининграда. Положительное заключение проекту выдала московское ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» в среду, 31 июля. Застройщиком в реестре значится МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», подведомственное калининградской администрации.

Отремонтировать планируют участок протяжённостью более 1 км от ул. Аэропортной до границ городского округа. Согласно техзаданию, улица должна остаться двухполосной, но получить тротуары по 2,25 метра шириной, а также велодорожку.

В октябре 2023 года стало известно о том, что подрядчик просрочил проектирование на полгода. Контракт изначально оценивался в 13,1 млн рублей, но победившая компания запросила за свои услуги 5,2 млн рублей. Контракт был заключен в конце сентября 2022 и должен был быть выполнен в течение 210 дней — то есть, до конца апреля 2023 года. За нарушение сроков компании «Асгард» были выставлены претензия и штраф в размере 105 тыс. рублей. Изначально в 2023 году планировалось начать сам капитальный ремонт. В январе 2024 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что проект должен пройти госэкспертизу к концу апреля. Сам подрядчик завершил разработку ПСД в конце марта 2024 года.

Привести ул. Орудийную в порядок потребовала прокуратура в 2021 году в связи с «многочисленными нарушениями» в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что на улице отсутствуют заездные «карманы», остановочные павильоны и тротуары, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют многочисленные выбоины и просадки.

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