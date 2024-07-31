Власти планируют отремонтировать 3 улицы в Ленинградском районе за 32 млн руб.

Власти планируют отремонтировать три улицы в Ленинградском районе Калининграда. На работы готовы выделить почти 32 млн рублей. Об этом свидетельствует информация, размещённая на сайте регионального «Центра торгов».
Ремонт проезжей части планируется на улицах Согласия (от улицы панина до дворца спорта «Янтарный»), Гайдара и Озерова. Заказчиком работ выступает калининградское МКУ «ГДСР», подведомственное городской администрации. На ремонт дорог выделили 31,7 млн рублей. Конкурс на поиск подрядчика планируют объявить в ближайшее время.Сейчас в Калининграде ремонтируется множество улиц в центральной части города. Глава администрации Елена Дятлова заявила, что их должны сдать к осени. Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Антон Романов заявил, что в этом году в Калининграде проводится ремонт на 29 дорожных объектах. На 10 из них проводится перекрытие дороги и тротуаров (ремонт производится комплексно), а на 19 оставшихся во время ремонта сохраняется или будет сохраняться автомобильное движение. По десяти из них ведется подготовительная работа.