Власти планируют отремонтировать 3 улицы в Ленинградском районе за 32 млн руб.

Власти планируют отремонтировать три улицы в Ленинградском районе Калининграда. На работы готовы выделить почти 32 млн рублей. Об этом свидетельствует информация, размещённая на сайте регионального «Центра торгов».

Ремонт проезжей части планируется на улицах Согласия (от улицы панина до дворца спорта «Янтарный»), Гайдара и Озерова. Заказчиком работ выступает калининградское МКУ «ГДСР», подведомственное городской администрации. На ремонт дорог выделили 31,7 млн рублей. Конкурс на поиск подрядчика планируют объявить в ближайшее время.