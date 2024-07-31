МИД призвал россиян отказаться от YouTube и осваивать RuTube

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Замдиректора департамента информации и печати МИД Андрей Настасьин призвал жителей России освоить отечественный видеохостинг RuTube взамен западного YouTube. Как сообщает «Коммерсант», об этом Настасьин заявил в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале дипведомства.

По словам Настасьина, YouTube игнорирует российское законодательство и требования Роскомнадзора об удалении свыше 60 тысяч экстремистских материалов, а также занимается политической цензурой. Он также считает, что западным чиновникам неудобна российская риторика, поскольку «она идет вразрез с их пропагандой». «Призываем всех осваивать видеохостинг Rutube, размещать там свои материалы», — прокомментировал он.

Ранее стало известно, что в России будут предприняты меры по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах. Как сообщил Александр Хинштейн, скорость загрузки YouTube на них может снизиться до 40%, а затем — уже до 70%.

На встрече с калининградскими студентами и школьникам глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в ответе на один из вопросов сказала: «Понятно, что YouTube — это передовой видеохостинг. Аналогов пока у нас в России нет. Те хостинги, которые есть, не доросли до этого уровня <...>».



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