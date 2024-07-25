В Госдуме предупредили о мерах по замедлению загрузки YouTube на компьютерах

В России будут предприняты меры по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, пишет «Интерфакс».

«До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%», — написал Хинштейн в четверг в своем телеграм-канале, уточнив, что «эта мера коснется только „десктопных“ версий, мобильную связь она пока не затронет».

«Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — пояснил Хинштейн, добавив, что «все происходящее является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения».

«Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно», — подытожил председатель комитета Госдумы.

Напомним, ранее «Ростелеком» сообщал, что в России у абонентов всех операторов возможны проблемы с загрузкой и качеством роликов видеохостинга YouTube.