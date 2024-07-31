Врио поручил правительству разобраться с отсутствием субсидированных билетов

Алексей Беспрозванных поручил правительству Калининградской области разобраться с причиной долгого отсутствия субсидированных билетов для жителей региона. Об этом врио губернатора заявил на оперативном совещании в среду, 31 июля.

Глава региона отметил, что периодически сам контролирует наличие билетов льготной категории. Так, по его словам, ближайшие вылеты есть на 14 августа по цене 3800 рублей. При этом он добавил, что несмотря на приемлемую цену, билетов в продаже мало. Беспрозванных заявил, что после середины последнего месяца лета перелёты, которые можно забронировать через онлайн-сервисы, будут доступны только в сентябре. Он поручил зампреду правительства региона Александру Рольбинову разобраться, в чем причина таких периодов отсутствия предложений для субсидированных авиаперевозок.

«Цены на билеты в одну сторону без субсидии — от 20 тысяч. Сегодня ко мне коллеги приезжали с Москвы, проводили рабочие встречи — за 33 тысячи прилетели. Конечно, это для калининградцев неприемлемая цена. Туризм... Я всё понимаю, но только не для наших людей. Поэтому возьмите на контроль, это срок в две недели, и через две недели [представьте] доклад по распределению траншей субсидий по системным решениям на будущее. Допускать разрыва между окончанием финансирования и этой субсидией [мы] не должны», — поручил Беспрозванных.