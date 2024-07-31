Главой минздрава стал чиновник, уволенный из-за состояния больницы в Томской области

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Калининградской области назначен Сергей Дмитриев, уволенный в 2022 году с поста начальника департамента здравоохранения Томской области. О кадровом назначении сообщил на оперативном совещании правительства региона в среду врио губернатора Алексей Беспрозванных.



«Сергей Владимирович, у вас времени на раскачку совсем нет. Вы достаточно долго работаете в системе здравоохранения, работали в системе здравоохранения в регионе — возглавляли в Томской области. Знают вас здесь врачи. С работой вы сталкивались. В Министерстве здравоохранения РФ о вас хорошего мнения, вы находитесь в кадровом резерве, поэтому вся эта работа вам знакома, мы ждём от вас результатов, конкретных действий», — сказал Беспрозванных, обращаясь к Дмитриеву. Он добавил, что ждёт от и.о. министра «инвентаризации системы здравоохранения, выработки решений, касаемых мотивации, ремонтов и строительства учреждений с целью обеспечения доступности». «Важнейший вопрос — привлечение врачей в наш регион», — сказал врио губернатора.

Константин Локтионов, исполнявший обязанности министра в течение трёх месяцев, возвращается на пост главврача Калининградской областной больницы.

Отметим, как сообщали СМИ Томской области, два года назад Сергей Дмитриев был освобождён от должности начальника регионального департамента здравоохранения — такое решение принял врио губернатора Владимир Мазур. «Мною принято решение — освободить от должности начальника департамента здравоохранения и принять новые кадровые решения», — сказал Владимир Мазур в ходе трансляции 8 августа 2022 года, писал сайт «ВТомске».

По данным издания, причиной освобождения от должности Дмитриева стало состояние больницы Парабельского района. «В операционной хирург работает при слабом свете двух ламп. Кабинет анестезиолога сгорел два года назад, до сих пор отремонтировать не могут, — написал Мазур в своём телеграм-канале. — Департамент здравоохранения рекомендовал „справиться своими силами“. Медсестры сами делают ремонт в палатах. Красят, белят, штукатурят. Им за это даже не платят. Едва ли не половины нужной медицинской аппаратуры или нет, или она неисправна».

Дмитриев возглавлял департамент в Томской области с 2020 по 2022 годы.