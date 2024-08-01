В Минздраве РФ назвали уволенного из Томска чиновника достойным кандидатом

В Министерстве здравоохранения России считают уволенного из Томска чиновника достойным кандидатом на пост главы калининградского минздрава. Об этом заявил первый заместитель Министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко после заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Калининградской области в четверг, 1 августа.

По его словам, Сергей Дмитриев является опытным и компетентным специалистом, который прошёл путь от врача-реаниматолога-анестезиолога до заместителя главного врача, после чего возглавил региональный департамент здравоохранения Томской области. Фисенко отметил, что работу Дмитриева во «именно благодаря его профессиональным качествам» сибирский регион «достойно прошёл ковид», и такие результаты «высоко оценило Министерство здравоохранения России».

«Его практический и организаторский опыт пригодится здравоохранению Калининградской области. Сергей Владимирович хорошо разбирается и понимает, что ждут, с какими проблемами сталкиваются как пациенты, так и медицинские работники. Поэтому я просто уверен, что он вольётся в систему здравоохранения, в команду работы нового губернатора. Они вместе будут работать над повышением доступности и качества медицинской помощи и достигнут целей, которые нам обозначает президент», — заключил Фисенко. При этом он не прокомментировал эпизод, связанный с увольнением Дмитриева с поста главы департамента здравоохранения Томской области в августе 2022 года.

Накануне врио губернатора Алексей Беспрозванных сообшил, что исполняющим обязанности министра здравоохранения Калининградской области назначен Сергей Дмитриев.

Как сообщали СМИ Томской области, два года назад Сергей Дмитриев был освобождён от должности начальника регионального департамента здравоохранения — такое решение принял врио губернатора Владимир Мазур. Причиной освобождения от должности Дмитриева стало состояние больницы Парабельского района.