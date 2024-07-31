Природный парк «Виштынецкий» больше не имеет отношения к Роминтской пуще

Природный парк «Виштынецкий» больше не имеет отношения к Роминтской пуще
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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После создания нацпарка «Виштынецкий», имеющего федеральное подчинение, государственное казенное учреждение Калининградской области «Природный парк «Виштынецкий», остающийся в подчинении регионального минприроды, сменил направление деятельности. Чем теперь занимается эта организация, «Новому Калининграду» рассказал заместитель министерства природных ресурсов и экологии Максим Никитин.

Никитин пояснил, что эта организация, чтобы избежать путаницы, в скором времени будет менять название. Пока же сотрудники природного парка «Виштынецкий» осуществляют контроль и надзор «в сфере функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» и обеспечивают охрану, защиту и воспроизводство лесов на территории гослесфонда в границах Калининградской области. Кроме того сотрудники регулируют деятельность в сфере использования, воспроизводства и охраны объектов животного мира.

Сотрудники природного парка обеспечивают соблюдения режима в следующих особо охраняемых природных территорий регионального значения:

  • Государственный природный заказник (далее — ГПЗ) Громовский,

  • ГПЗ Дунаевское,

  • ГПЗ Дюнный,

  • ГПЗ Майское,

  • ГПЗ Могайкино,

  • ГПЗ Надеждинское,

  • ГПЗ Пионерское,

  • ГПЗ Покровское,

  • ГПЗ Романовское,

  • ГПЗ Тихореченское,

  • ГПЗ Филино,

  • ГПЗ Шатровское,

  • ГПЗ «Суздальский парк».

На этих территориях они проводят наземное патрулирование, обслуживают посетителей ООПТ в плане экологического просвещения и пропаганды бережного отношения населения к природе, предупреждают возникновение лесных пожаров, занимаются лесовосстановлением и т.д.

Напомним, что ранее стало известно, что в ГБУ КО «Природный парк «Виштынецкий» сменился директор. Место уволенного Юрия Фещенко заняла Наталия Штейнер.

Что касается нового национального парка «Виштынецкий», утвержденного постановлением председателя правительства Михаила Мишустина 1 апреля этого года, то его официально возглавил руководитель нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина.

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