Природный парк «Виштынецкий» больше не имеет отношения к Роминтской пуще

После создания нацпарка «Виштынецкий», имеющего федеральное подчинение, государственное казенное учреждение Калининградской области «Природный парк «Виштынецкий», остающийся в подчинении регионального минприроды, сменил направление деятельности. Чем теперь занимается эта организация, «Новому Калининграду» рассказал заместитель министерства природных ресурсов и экологии Максим Никитин.
Никитин пояснил, что эта организация, чтобы избежать путаницы, в скором времени будет менять название. Пока же сотрудники природного парка «Виштынецкий» осуществляют контроль и надзор «в сфере функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» и обеспечивают охрану, защиту и воспроизводство лесов на территории гослесфонда в границах Калининградской области. Кроме того сотрудники регулируют деятельность в сфере использования, воспроизводства и охраны объектов животного мира.
Сотрудники природного парка обеспечивают соблюдения режима в следующих особо охраняемых природных территорий регионального значения:
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Государственный природный заказник (далее — ГПЗ) Громовский,
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ГПЗ Дунаевское,
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ГПЗ Дюнный,
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ГПЗ Майское,
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ГПЗ Могайкино,
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ГПЗ Надеждинское,
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ГПЗ Пионерское,
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ГПЗ Покровское,
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ГПЗ Романовское,
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ГПЗ Тихореченское,
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ГПЗ Филино,
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ГПЗ Шатровское,
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ГПЗ «Суздальский парк».
На этих территориях они проводят наземное патрулирование, обслуживают посетителей ООПТ в плане экологического просвещения и пропаганды бережного отношения населения к природе, предупреждают возникновение лесных пожаров, занимаются лесовосстановлением и т.д.
Напомним, что ранее стало известно, что в ГБУ КО «Природный парк «Виштынецкий» сменился директор. Место уволенного Юрия Фещенко заняла Наталия Штейнер.Что касается нового национального парка «Виштынецкий», утвержденного постановлением председателя правительства Михаила Мишустина 1 апреля этого года, то его официально возглавил руководитель нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина.