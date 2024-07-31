Природный парк «Виштынецкий» больше не имеет отношения к Роминтской пуще

После создания нацпарка «Виштынецкий», имеющего федеральное подчинение, государственное казенное учреждение Калининградской области «Природный парк «Виштынецкий», остающийся в подчинении регионального минприроды, сменил направление деятельности. Чем теперь занимается эта организация, «Новому Калининграду» рассказал заместитель министерства природных ресурсов и экологии Максим Никитин.



Никитин пояснил, что эта организация, чтобы избежать путаницы, в скором времени будет менять название. Пока же сотрудники природного парка «Виштынецкий» осуществляют контроль и надзор «в сфере функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» и обеспечивают охрану, защиту и воспроизводство лесов на территории гослесфонда в границах Калининградской области. Кроме того сотрудники регулируют деятельность в сфере использования, воспроизводства и охраны объектов животного мира.

Сотрудники природного парка обеспечивают соблюдения режима в следующих особо охраняемых природных территорий регионального значения:

Государственный природный заказник (далее — ГПЗ) Громовский,

ГПЗ Дунаевское,

ГПЗ Дюнный,

ГПЗ Майское,

ГПЗ Могайкино,

ГПЗ Надеждинское,

ГПЗ Пионерское,

ГПЗ Покровское,

ГПЗ Романовское,

ГПЗ Тихореченское,

ГПЗ Филино,

ГПЗ Шатровское,

ГПЗ «Суздальский парк».

На этих территориях они проводят наземное патрулирование, обслуживают посетителей ООПТ в плане экологического просвещения и пропаганды бережного отношения населения к природе, предупреждают возникновение лесных пожаров, занимаются лесовосстановлением и т.д.

Напомним, что ранее стало известно, что в ГБУ КО «Природный парк «Виштынецкий» сменился директор. Место уволенного Юрия Фещенко заняла Наталия Штейнер.