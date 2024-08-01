Беспрозванных утвердил постановление о приватизации форта № 10 «Канитц» за рубль

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал постановление об условиях приватизации объекта культурного наследия регионального значения «Форт № 10 „Канитц“. ХIХ век». Документ опубликован на портале правовой информации, он соответствует проекту, ранее проходившему процедуру публичного обсуждения.



Начальная цена продажи объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, устанавливается равной одному рублю с учетом НДС. Форт передается победителю конкурса в собственность, земельный участок с кадастровым номером 39:03:090903:184 передается новому собственнику форта в аренду.

Форт располагается на территории Гурьевского округа (южная часть Большой Окружной дороги на выезде в Багратионовск«. Кадастровый номер имущественного комплекса — 39:03:090903:67, площадь 5800,3 кв. м.

В соответствии с приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 17 июня 2024 года № 203 новый владелец объекта обязан выполнять требования к содержанию, использованию, сохранению объекта, предусмотренные охранным обязательством.

В начале июля прокуратура Калининградской области обратилась в суд с иском о возложении на Агентство по имуществу Калининградской области обязанности по восстановлению форта № 10. В релизе ведомства уточняется, что прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия и установила, что в 2015 году в отношении объекта культурного наследия «Форт № 10 „Канитц“ XIX век» утверждено охранное обязательство, включающее ремонт и приспособление объекта под современное использование.