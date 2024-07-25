Власти намерены сдать форт № 10 «Канитц» в аренду за рубль

Правительство Калининградской области намерено сдать в аренду за рубль объект культурного наследия регионального значения «Форт № 10 „Канитц“. ХIХ век». Как отмечается в проекте постановления, размещённом на сайте правительства, способ приватизации — конкурс в электронной форме.



«Начальная (минимальная) цена продажи объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, устанавливается равной одному рублю с учетом налога на добавленную стоимость, — отмечается в проекте постановления. — Земельный участок с кадастровым номером 39:03:090903:184 передается победителю конкурса в аренду в соответствии с законодательством РФ».

Форт располагается на территории Гурьевского округа (южная часть Большой окружной дороги на выезде в Багратионовск«. Кадастровый номер имущественного комплекса — 39:03:090903:67, площадь 5800,3 кв. м.

В соответствии с приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 17 июня 2024 года № 203 новый владелец объекта обязан выполнять требования к содержанию, использованию, сохранению объекта, предусмотренные охранным обязательством.

С момента заключения договора купли-продажи в срок до 31 декабря 2026 года арендатор обязан будет обеспечить разработку проектной документации на проведение работ по сохранению комплекса «в части ремонта или приспособления для современного использования, включая проведение работ по его реставрации». Сами работы должны быть проведены до 31 декабря 2029 года.

Отметим, что в июне этого года областные власти сообщали о намерении приватизировать форт № 10 через процедуру торгов. Глава Агентства по имуществу Наталья Кузнецова отмечала, что с 1 июля 2024 года федеральным законом для государственной собственности, кроме объектов культурного наследия, не реализованной посредством торгов, предусмотрена продажа по минимальной допустимой цене.

В начале июля прокуратура Калининградской области обратилась в суд с иском о возложении на Агентство по имуществу Калининградской области обязанности по восстановлению форта № 10. В релизе ведомства уточняется, что прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия и установила, что в 2015 году в отношении объекта культурного наследия «Форт № 10 „Канитц“ XIX век» утверждено охранное обязательство, включающее ремонт и приспособление объекта под современное использование.

Кроме того, в апреле прокуратура сообщила, что защищает через суд права ребенка, получившего травму на территории форта № 10 в марте этого года. В одном из помещений ребенок упал и получил травму головы и переломы, повлекшие тяжкий вред здоровью.