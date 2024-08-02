Калининградские лесники закупают три беспилотника для выявления пожаров

Калининградские лесники закупают три беспилотника для выявления пожаров
Фото: минприроды Калининградской области
Все новости по теме: Госзакупки

Управление охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области, которое находится в подчинении у регионального минприроды, закупает для своих сотрудников три беспилотника.

Согласно порталу Госзакупок, на эти нужды изначально было выделено 2 355 909 рублей, однако в ходе аукциона цена была снижена на 29,3% и составила 1 663 543 рублей.

Фото: минприроды Калининградской области

Как сообщил «Новому Калининграду» заместитель министра природных ресурсов и экологии Максим Никитин, беспилотники приобретаются по федеральной программе мониторинга лесных пожаров. Никитин добавил, что сотрудники лесничеств уже активно используют БПЛА для вычисления браконьеров и незаконных сбросов сточных вод, а также для мониторинга рекультивации свалок и других подобных объектов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter