Калининградские лесники закупают три беспилотника для выявления пожаров

Управление охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области, которое находится в подчинении у регионального минприроды, закупает для своих сотрудников три беспилотника.



Согласно порталу Госзакупок, на эти нужды изначально было выделено 2 355 909 рублей, однако в ходе аукциона цена была снижена на 29,3% и составила 1 663 543 рублей.

Фото: минприроды Калининградской области

Как сообщил «Новому Калининграду» заместитель министра природных ресурсов и экологии Максим Никитин, беспилотники приобретаются по федеральной программе мониторинга лесных пожаров. Никитин добавил, что сотрудники лесничеств уже активно используют БПЛА для вычисления браконьеров и незаконных сбросов сточных вод, а также для мониторинга рекультивации свалок и других подобных объектов.