Роспотребнадзор: дети в лагере «Огонёк» заразились ротавирусом

Роспотребнадзор: дети в лагере «Огонёк» заразились ротавирусом
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Дети в лагере «Огонёк» под Светлогорском заразились ротавирусом. К такому выводу пришли специалисты калининградского Роспотребнадзора. Об этом сообщили в телеграм-канале надзорного органа в субботу, 3 августа.

Пресс-служба ведомства отметила, что специалисты Роспотребнадзора оперативно получили результаты исследований клинического материала заболевших детей и смывов с объектов окружающей среды. Быстро определить возбудителя инфекции помогли экспресс-методики.

«Установлено, что этиологическим агентом (то есть, патогеном, вызывающим инфекционный процесс) является ротавирус. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация остаётся на контроле управления.», — говорится в сообщении.

В субботу утром стало известно, что в светлогорском лагере дети заболели острой кишечной инфекцией. На момент публикации новости было известно о 32 пострадавших, пятеро из них госпитализированы. Отмечалось, что заболевание протекает преимущественно в лёгкой форме, жизни детей ничто не угрожает. Среди причин эпидемии калининградской Роспотребнадзор назвал нарушение санатарных требований, по которым первых заболевших должны были изолировать от общей группы отдыхающих.

СК и прокуратура организовали проверку по факту массового отравления несовершеннолетних, позже стало известно о возбуждении уголовного дела. Калининградская администрация, в чьё ведение входит лагерь «Огонёк» в Светлогорске, приняла решение проверить персонал учреждения на соответствие их действий утверждённому регламенту.

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