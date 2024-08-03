Роспотребнадзор: дети в лагере «Огонёк» заразились ротавирусом

Дети в лагере «Огонёк» под Светлогорском заразились ротавирусом. К такому выводу пришли специалисты калининградского Роспотребнадзора. Об этом сообщили в телеграм-канале надзорного органа в субботу, 3 августа.

Пресс-служба ведомства отметила, что специалисты Роспотребнадзора оперативно получили результаты исследований клинического материала заболевших детей и смывов с объектов окружающей среды. Быстро определить возбудителя инфекции помогли экспресс-методики.

«Установлено, что этиологическим агентом (то есть, патогеном, вызывающим инфекционный процесс) является ротавирус. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация остаётся на контроле управления.», — говорится в сообщении.

В субботу утром стало известно , что в светлогорском лагере дети заболели острой кишечной инфекцией. На момент публикации новости было известно о 32 пострадавших, пятеро из них госпитализированы. Отмечалось, что заболевание протекает преимущественно в лёгкой форме, жизни детей ничто не угрожает. Среди причин эпидемии калининградской Роспотребнадзор назвал нарушение санатарных требований, по которым первых заболевших должны были изолировать от общей группы отдыхающих.