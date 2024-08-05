В парке Теодора Кроне анонсировали появление новых инфостендов

В лесопарке имени Теодора Кроне в Калининграде анонсировали появление информационных стендов. Об этом сообщила «Дирекция ландшафтных парков» в своём телеграм-канале в понедельник, 5 августа.

Согласно информации, в парке планируется установка 10 табличек, в которых будет содержаться информация об истории, флоре и фауне. В частности, новый маршрут будет рассказывать, что было раньше на месте лесопарка, чем заканчивается жизнь дерева, кто трудится в парке и др.

«Стенды станут своего рода ярким красивым конспектом, раскрывающим каждую тему. А вот подробности можно будет услышать, скачав аудиогид с помощью QR-кода, расположенного здесь же», — сообщила «Дирекция ландшафтных парков».

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Напомним, в 2023 году Калининград выиграл почти двухмиллионный президентский грант на создание познавательного маршрута в лесопарке. Работы обещали провести к середине 2024.

Парк в пригороде Кёнигсберга Юдиттене разбили в начале прошлого века по инициативе городского советника Теодора Кроне и в честь него же потом и назвали. В 2007 году парк признали объектом культурного наследия местного значения, в 2015-м для него установили границы территории, а охранные зоны памятника с соответствующими ограничениями появились только в 2020 году.

