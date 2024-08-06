Мошенники в мессенджере украли почти 5 млн рублей у двух калининградцев

Двое калининградцев потеряли почти 5 млн рублей после разговора с мошенниками в мессенджере. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области во вторник, 6 августа.

Первый случай произошёл в Неманском округе. Обратившийся в полицию пенсионер пояснил, что с ним связались неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов. Они убедили его перевести средства на безопасный счёт. Так мужчина потерял более 3,2 млн рублей.

Также после общения в мессенджере 54-летняя калининградка лишилась 1,3 млн рублей. Злоумышленники предложили ей помощь в пассивном заработке на биржевом рынке. Поверим им, женщина перевела свои деньги на счёт злоумышленников. Поняв, что её обманули, она обратилась в правоохранительные органы.

«По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“», — говорится в сообщении калининградского УМВД.