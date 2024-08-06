Усадьбу Барклая-де-Толли предлагают приспособить под филиал музея «Бородинское поле»

Усадьбу Барклая-де-Толли в Нагорном Черняховского района планируют приспособить под нужды филиала музея «Бородинского поля». Информация о намерении региональных властей на сайте правительства Калининградской области появилась во вторник, 6 августа, после того, как врио губернатора Алексей Беспрозванных и региональный министр культуры Андрей Ермак встретились в Москве с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

«Предполагается, что филиал будет посвящен заграничным походам русской армии в 1813-1814 и 1815 годах и памяти российского полководца, генерала-фельдмаршала Михаила Барклая-де-Толли», — говорится в релизе.

«Новому Калининграду» Андрей Ермак пояснил, что сейчас здание принадлежит частному лицу, однако собственник решил безвозмездно передать его региону.

«Он хотел еще и проект сделать за свои деньги, однако музей „Бородинское поле“, представители которого участвуют в переговорах, обычно самостоятельно занимается подобными вещами, — сообщил Ермак. — Условие передачи у собственника было одно — чтобы на этой территории появился музей. Сам он понял, что самостоятельная реализация каких-то проектов в здании за рамками его интересов».

Андрей Ермак добавил, что ранее рассматривались еще три объекта, в которых было бы возможно разместить подобный музей. В их числе «Дом Наполеона» в Правдинске, форбург замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовске и замок Лабиау в Полесске. Однако музейщиков либо не устраивало место расположения объекта (центр города в Правдинске), либо бюрократические формальности (собственность РПЦ в Полесске), либо у работающего на объекте инвестора менялась концепция (Багратионовск).

«Объект в Нагорном оказался в самом выгодном положении, — пояснил Ермак. — Во-первых, вокруг него обширная территория, которая позволяет проводить военно-исторические реконструкции, во-вторых, место связано с личностью героя Отечественной войны 1812 года, в третьих, рядом находится памятник, в котором, согласно преданию, покоится сердце Барклая де Толли. Теперь вопрос только в том, даст ли федеральный минкульт средства на реконструкцию здания под нужды музея. Вчера Ольга Борисовна [Любимова] сказала, что взвесит все „за“ и „против“ и примет решение».

О том, что усадьба Барклая де Толли может стать потенциальной площадкой для музея, стало известно еще в декабре прошлого года. Однако ранее Андрей Ермак рассказывал, что это место не подошло «из-за удаленности от Калининграда».