В Госдуме заверили, что принудительная блокировка YouTube не рассматривается

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Замедление видеохостинга YouTube не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и и других сервисов Google в России. Такая угроза могла бы возникнуть только вследствие принудительной блокировки, сценарий которой на данный момент не рассматривается, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в своём телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что возможность блокировки видеохостинга не рассматривается, поскольку «ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам». «По YouTube выход, по сути, сегодня один: Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать своё оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство, соблюдать в российском сегменте местное законодательство», — добавил Горелкин.

Ранее стало известно, что в России будут предприняты меры по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах. Как сообщил Александр Хинштейн, скорость загрузки YouTube на них может снизиться до 40%, а затем уже до 70%.

МИД также призвал россиян освоить отечественный видеохостинг RuTube взамен западного YouTube. По словам замдиректора департамента информации и печати МИД Андрея Настасьина, YouTube игнорирует российское законодательство и требования Роскомнадзора об удалении свыше 60 тысяч экстремистских материалов, а также занимается политической цензурой.




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