250 жителей региона обратились за медпомощью с признаками кишечных инфекций

На минувшей неделе 250 жителей Калининградской области обратились за медицинской помощью с признаками кишечных инфекций. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



В числе обратившихся 175 детей. У четверти обследованных лабораторно подтверждена ротавирусная инфекция, 7,2% заразились норовирусом. У десяти человек диагностировали сальмонеллёз.

3 августа стало известно о том, что в детском лагере «Огонёк» в Светлогорске зафиксировано массовое пищевое отравление отдыхающих. В Роспотребнадзоре подтвердили, что у обратившихся за медпомощью выявлен ротавирус.